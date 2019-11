Smart Region : La spécialisation intelligente, l'outil des régions européennes pour innover et se développer

Des défis spécifiques

A Bruxelles, la conférence des Smart Region 3.0 a été l’occasion de dresser un premier bilan de cette nouvelle politique pour l’améliorer et la booster lors de la prochaine programmation. « La spécialisation intelligente des régions a été mal accueillie, il y a six ans, quand nous avons décidé de l’intégrer à la politique de cohésion. Aujourd’hui, on accepte le principe que chaque région a besoin d’un plan stratégique et de s’appuyer sur les forces de tous : l’autorité politique régionale, l’université, le secteur économique, l’Europe, la société civile... », reconnaît, en ouverture de la session plénière, Johannes Hahn, commissaire européen chargé de la politique régionale et urbaine, de la politique de voisinage et des négociations d'élargissement. « La numérisation est la clé de la croissance et de la compétitivité, mais le risque est fort qu’elle creuse les divisions sociales et environnementales en Europe, en plus du changement climatique. Il faut s’assurer qu’aucune région ne soit abandonnée. Certaines régions font face à des défis spécifiques. Les régions moins développées sont souvent mal connectées au monde de la recherche et de l’innovation, le lien y est souvent trop faible entre les industriels et l’université. Or, ce sont les chercheurs et les entrepreneurs qui font le travail sur le terrain. Il faut, donc, que l’autorité régionale serve de catalyseur. On a, aussi, pour cela, besoin d’une coopération interrégionale stratégique plus forte, de faire la promotion de liens entre les écosystèmes régionaux dans des secteurs comme la modernisation industrielle, l’agroalimentaire ou l’énergie, et de promouvoir les chaines de valeurs. Nos régions doivent être pleinement intelligentes pour pouvoir saisir toutes leurs chances et utiliser toutes leurs ressources ».



Devenir smart

Mais comment devenir une smart région? « Par la spécialisation ! En fournissant des solutions adaptées aux différents types de régions. C’est cela être Smart ! C’est choisir de ne pas développer tel secteur de l’industrie parce qu’il est à la mode, mais parce qu’il fait sens en termes d’activités et de caractéristiques de la région. C’est partir des bases de la région et développer des projets qui vont dans le sens de l’économie moderne, de la digitalisation, mais qui sont en connexion avec ces bases territoriales », explique Joaquim Oliveira Martins, Directeur adjoint du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (OCDE). La stratégie est adaptable, mais toutes les régions, surtout celles qui en ont le plus besoin, ont-elles les moyens de la mettre en œuvre ? « Oui ! L’argent public est restreint partout, mais il y a beaucoup d’initiatives. En France, on n’arrive même pas à dépenser l’enveloppe des fonds structurels européens qui est pourtant bien moindre que celle du Portugal. Il n’y a pas de projets ! Alors qu’il y a des régions rurales qui pourraient, par exemple, négocier une connexion plus rapide à Internet. C’est indispensable ! Sans quoi, ce n’est même pas la peine de penser le développement ». Pour lui, la question est moins celle de l’argent que de la stratégie : « Prenons l’exemple concret du déploiement d’une stratégie intelligente. Une région au fin fond du Sud de l’Irlande a été capable de négocier avec les compagnies d’électricité et de téléphone et a, aujourd’hui, l’Internet le plus rapide du pays. Elle est en train de devenir un petit hub de l’industrie digitale parce que la vitesse de connexion à Internet permet de délocaliser un certain nombre d’activités. Une région doit être capable de définir une stratégie et de coordonner les différents acteurs locaux, mais aussi les différents niveaux de gouvernance ».