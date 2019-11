Sixième jour de blocage de Viggianello. La Corse confrontée à une nouvelle crise des déchets ?

Ils ne veulent plus être l’exutoire de la Corse participer à la mort économique et environnementale de toute une région, les habitants du Valincu qui s’opposent au projet « Viggianello 2 » et qui depuis six jours expriment leur ras-le-bol en bloquant Viggianello, le plus grand site d’enfouissement de l’ile.



Marie-Paule Tomasi, représentante du collectif nous dit que toute la Corse est solidaire avec le collectif et tient à s’excuser pour la gare occasionnée mais c’est Viggianello « ne peut pas pas être le dépotoir de la Corse et le Valinco Lindu attend que de vraies décisions soient prises. »