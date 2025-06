Six médailles pour le Judo Club Bastiais aux championnats de France FSGT

Le Judo Club Bastiais a brillé ce week-end sur les tatamis niçois à l’occasion des championnats de France FSGT. Emmenée par son président Jean Carlotti, la délégation insulaire repart avec un total de six médailles : quatre en or, une en argent, une en bronze et une septième place au classement final. « Ce bilan est très bon avec 4 médailles d’or, 1 d’argent, 1 de bronze et un classé », se félicite Jean Carlotti, président du JC Bastiais, le doyen des clubs d’arts martiaux de Corse, fondé en 1950. « Ce fut un long mais beau week-end sportif sur la Côte d’Azur avec nos 5 vétérans sur le podium et un de nos benjamins en bronze. »



Chez les vétérans, la moisson est particulièrement remarquable. Laura Dael (-48 kg), Romina Cortese (-52 kg), Zoé Brochet (-57 kg) et Marie-Claire Bernardini-Betti (+72 kg) décrochent toutes le titre de championne de France dans leur catégorie. Jean-Mathieu Carlotti, en -90 kg, s’adjuge pour sa part la médaille d’argent.



Du côté des plus jeunes, Louis Ferrali monte sur la troisième marche du podium en benjamins -60 kg. Autre jeune espoir du club, Léo Pomponi, engagé en -38 kg, s’incline en quart de finale après avoir dû disputer un cinquième combat pour sortir de sa poule, conséquence d’une erreur de la table.



Ces résultats réjouissent pleinement le professeur du club Jean-Ba Lucchi, tout comme Maurice Massoni, également enseignant au JCB et présent à Nice en tant qu’arbitre national.