Série d'écobuages mal contrôlés : les pompiers de Haute-Corse multiplient les interventions

36 interventions en moins de 24 heures pour les pompiers de Haute-Corse qui en plus de lutter contre le feu de Quenza-Solaro, ont été occupés à encontre des feux de végétation qui sont, pour la grande majorité, des écobuages qui échappent à leurs auteurs. Au total pour ce 6 février, les soldats du feu sont intervenus 7 fois pour des feux de végétations, 4 fois sur les communes de Patrimonio, Pierelli d'Alesani, Antisanti, et Furiani pour des écobuages qui ont débordé et ils ont du aussi intervenir à trois reprises sur des feux inaccessibles sur les hauteurs des communes d'Olmi Cappella, Pietracorbara et Brando.Un appel à la prudence est lancé par la préfecture de Corse qui a aussi interdit l'emploi du feu.