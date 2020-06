Scàndula : maintien du diplôme européen si…

C.-V. M le Mercredi 3 Juin 2020 à 15:43

La Réserve de Scàndula conservera t-elle son statut « d’Espace protégé » délivré par le Conseil de l’Europe ? La menace de la perte de ce statut - le label européen des espaces protégés de la réserve naturelle a été suspendu depuis le 30 mars dernier - avait amené le 6 mai, François Alfonsi membre du parti Femu a Corsica et du Groupe Verts-Alliance Libre Européenne, à saisir, dans une lettre ouverte, Iva Obretenova, Secrétaire de la Convention de Berne au Conseil de l’Europe. La réponse vient de parvenir au député européen. On peut la juger encourageante mais elle devra satisfaire à certaines conditions et exigences au cours des prochaines semaines.

