Saveriu Luciani : « Le surpresseur de Tagliu Isulacciu est un outil stratégique majeur pour le développement de l’agriculture corse »

- Qu’en est-il de l’opération de vidange du barrage de l’Alisgiani qui était programmée cette année ?

- C’est une opération de maintenance lourde que nous effectuons sur nos barrages et qui devait débuter en septembre. Il est possible que le chantier soit décalé à septembre 2021, nous ne savons pas encore. Quoi qu’il en soit, cela signifie que le barrage d’Alisgiani, qui est le plus important du parc, sera consigné, avec un abaissement significatif du plan d’eau, le surpresseur prouvera, là encore, son utilité en permettant de pallier la ressource manquante. De fait, toute la partie agricole de la Plaine Orientale disposera, en plus de la prise du Fium’Orbu et de la réserve de Peri, de la ressource du Golu, via la station de pompage de Casamozza et le surpresseur de Tagliu. Avec un surpresseur à terme à hauteur de Bravona, et les travaux que nous effectuons en ce moment, entre Trevadine, le barrage de Sampolo – qui alimentent les réserves basses du Sud – et la Plaine, l’autoroute de l’eau sera pratiquement installée entre Casamozza et le Fium’Orbu.



- La campagne d’irrigation agricole vient de débuter, quel est l’état de la ressource en eau brute ?

- Le même qu’en 2019. Nos réserves étaient, avant le début de cette campagne, autour de 99%. C’est une situation aujourd’hui optimale. Nous ne devrions pas avoir de problème au niveau de la ressource. Sauf que nous savons que l’été sera plus chaud que la moyenne. Le phénomène d’évapotranspiration sera, donc, certainement plus important. Il faut s’attendre à une surconsommation de l’eau agricole. Or, nous n’avons pas vraiment de manteau neigeux, de réserve de neige, il faut, donc, comme tous les ans, rester prudent. La sécheresse, aujourd’hui, n’est plus une exception, elle va devenir une normalité, chaque usager doit faire une gestion raisonnée, durable, de la ressource.



- Justement, où en est le plan Acqua Nostra 2050 ?

- La trame du plan devrait être présentée au Conseil d’administration de l’OEHC fin juin, au CESEC et à l’Assemblée de Corse, fin juillet. Son objectif sera de répondre au véritable défi d’une meilleure gestion de l'eau et d’économie de la ressource. Nous sommes dans un changement de paradigme absolument vital pour la Corse d’adaptation aux contraintes du changement climatique qui passe, d’abord, par la construction de nouveaux équipements, stockages et ouvrages structurants, mais aussi par une révolution culturelle et culturale de nos comportements. Il n’y a pas que les équipements qui comptent, mais aussi la prise de conscience collective des populations, usagers, collectivités, monde agricole, qu’il faut relever ce défi de l'eau et changer nos pratiques, nos modes de gestion et notre rapport à l’eau.



Propos recueillis par Nicole MARI.