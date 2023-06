Santu-Petru-di-Venacu : plusieurs vaches et veaux foudroyés par des orages

Lundi 5 juin, en milieu d'après-midi, une forte pluie s'est abattue en montagne. Sur la commune de Santu-Petru-di-Venacu, près de la chapelle Sant'Eliseu, une dizaine de vaches et trois veaux ont été frappés par la foudre. C'est un randonneur qui a fait cette macabre découverte ce mardi matin







Mais pourquoi les vaches sont-elles plus susceptibles d'être touchées par la foudre ?

Il y a deux scénarios possibles.

Soit la foudre tombe directement sur la vache, tout comme sur un être humain, et la foudroie instantanément.

Soit la charge électrique tombe sur le sol et remonte par les pattes de l'animal. Chez les êtres humains, la foudre entre par une jambe et ressort par l'autre, sans traverser d'organe vital.

En revanche, chez les vaches, si la foudre entre par les pattes avant et ressort par les pattes arrière, elle traverse le cœur, ce qui provoque leur foudroiement.

C'est sans doute ce qui s'est produit devant Sant'Eliseu