Santa-Severa : la réussite au rendez-vous de la nouvelle édition de "A Festa di u mare"

Après 8 ans d'absence, la festa di u mare, tel le phénix, renaît de ses cendres grâce à Marcelle Pianelli et 4 autres membres de l'association Marina in Festa remontée en décembre 2020. Durant le week-end du 30 juillet, un millier de personnes, soumises au contrôle d'un pass sanitaire, se sont jointes à l'évènement consacré à la mer qui, de 1983 à 2013, se tenait chaque année à Santa Severa dans le Cap Corse.



"Au départ c'est Antoinette di Marco la mairesse du village qui a porté l'association et le festival puis Gino Castoriano a pris le relais jusqu’en 2013. Elles ont fait un gros boulot et à Santa Severa nous trouvions cela dommage qu'il se soit arrêté", indique Marcelle Pianelli, la présidente de l'association.



Les organisatrice de l'évènement ont ainsi tenu à préserver et à mettre au goût du jour l'aspect festif destiné aux enfants, qui fait partie de l'ADN du festival. Ainsi, environ 70 enfants ont participé à une grande chasse au trésor, à la kermesse mais aussi au carnaval sur le thème de la mer. Malheureusement, le dimanche à cause du vent, trois jeux dont la course de bateaux poubelles ont été annulés.



Une dimension écologique



La nouveauté a toutefois résidé dans les nombreux ateliers ludiques et pédagogiques sur la protection de la mer Méditerranée à la pollution aux déchets plastiques. "Nous voulions donner au festival une dimension écologique, c'est primordial aujourd'hui de l'inculquer aux enfants", poursuit Marcelle Pianelli. L'association Marina in festa a donc pu compter sur le parrainage du parc naturel marin des Agriates et du Cap Corse mais aussi sur la présence de l'association de protection de l'environnement marin Mare Vivu, le Corsican blue project, l'association U marinu ainsi que sur les sauveteurs en mer de la SNSM de Maccinaghju. L'association avait aussi le soutien de la Mairie de Luri, de la Collectivité de Corse, de la communauté de communes du Cap Corse et de RCFM.



Des animations



La festa di u mare a invité la compagnie de dompteurs de feu, Zaile and Co pour un spectacle sensationnel. Trois conférences ont également remporté un large succès. Le samedi soir c'était Thomas Bronzini avec son groupe "Intimita" qui a animé la soirée. Pour clore le festival, le groupe Bastiais très en vogue, les Spice Boys band ont joué le dimanche soir devant plus de 300 personnes qui ont pu assister à un super spectacle de son et lumière.



Une très belle réussite pour cette nouvelle édition qui sera sans aucun doute, de retour l'année prochaine !