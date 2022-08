San Martinu di Lota vibrera au son du rock le 20 août pour le retour du festival Rock in paese

Ronan Massandari ne cache pas son enthousiasme : “Enfin ! Nous avions hâte de retrouver tout le monde et de voir notre village bouger sur du bon rock !”. Le jeune homme originaire de San Martinu di Lota est l’un des organisateurs du festival Rock in paese, interrompu pendant deux ans par la crise sanitaire. Pour sa troisième édition, Ronan et ses six amis passionnés ont fait le choix de la continuité et de la fidélité aux valeurs d’origine du projet : “animer le village et faire une scène tout public”.









Rendez-vous donc le samedi 20h à partir de 20h sur la place du village pour vibrer et danser au son des amplis de guitare et des coups de baguettes des batteurs de rocks corses. Cette année, trois groupes insulaires sont prévus : Atlas, un jeune groupe bastiais qui a déjà sorti un album, Supplément Cheese, qui fait danser la Corse entière depuis deux ans et Jean-Charles Avazeri, talentueux chanteur et guitariste bastiais aux nombreuses années d’expérience.