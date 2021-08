Musique : à Bastia, "Atlas" joue la carte rock n’roll

Le groupe s’appelle Atlas et ils sont quatre à le composer, quatre lycéens de 17 ans de la région bastiaise : Lucas, le batteur, Gabriel, guitare/chant, Joseph-Antoine, guitare/chant et Jean-Pierre, basse. Ce jeudi soir ils donnaient un sympathique concert gratuit au Ci Simu Café, le rendez-vous des artistes cher à José Frappaolo.«Nous avons choisi le nom d’Atlas car déjà nous sommes tous passionnés par l’espace» explique Joseph-Antoine. «Atlas est une des nombreuses lunes de la planète Saturne. Mais c’est aussi un dieu de la mythologie qui portait la terre sur son épaule et qui symbolise donc la puissance. Pour nous cela symbolisait aussi la puissance de notre musique, le rock ». Le point commun qui réunit les 4 jeunes gens ont l’aura compris aussi, c’est le rock.«Notre style de musique c’est le rock, le hard rock qui dépasse un peu sur du métal » souligne Jean-Pierre, bassiste, le petit dernier du groupe. «Avec Lucas et Joseph-Antoine on s’est rencontré au collège » explique Gabriel. «On a commencé à faire les bals du collège et les fêtes de la musique. On a continué au lycée et on a décidé Jean-Pierre à nous rejoindre car on avait besoin d’une basse dans le groupe ». Le groupe ne se contente pas de reprendre quelques standards du rock (ZZ Top, Iron Maiden…) mais joue ses propres compositions. «Avec Gabriel nous composons la musique et écrivons les paroles en anglais » souligne Joseph-Antoine. «Ensuite on soumet aux autres membres du groupe et on travaille dessus. Les thèmes sont très variés : histoire, école, ennui, mer, amour. Des thèmes qui parlent à tout le monde et qui touchent le tout public ».Concrétisation de ce travail, un CD qui paraitra mi-septembre. Si plusieurs concerts ont été annulés en raison du COVID, celui du Ci Simu a conquis le public présent. «Bien sûr on va continuer dans la musique » indique Jean-Pierre. «Mais nous entrons en terminale et pour l’instant les études sont prioritaires. Il y aura peut-être une petite parenthèse donc mais on projette déjà pourquoi pas un 2CD».Bon vent, les garçons !