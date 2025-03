Saint-Florent : une campagne de dons pour restaurer la citadelle

C’est un symbole du Nebbiu, une silhouette qui domine le golfe et veille sur le village depuis des siècles. Classée Monument Historique depuis 1994, la citadelle de Saint-Florent est aujourd’hui en péril. Ses murs s’effritent, ses structures menacent de s’effondrer et l’histoire qu’elle porte pourrait disparaître. Face à l’urgence, la commune et la Fondation du patrimoine lancent une grande collecte de dons pour financer les premières phases de restauration, estimées à près de 2 millions d’euros. Un chantier colossal, que la municipalité ne peut assumer seule et qui nécessite un engagement collectif pour préserver cet héritage.



Une forteresse marquée par l’histoire

Bâtie en 1440 par les Génois, partiellement détruite, puis reconstruite au XVIe siècle, la citadelle de Saint-Florent a traversé les âges en conservant sa forme circulaire atypique. Pascal Paoli y embarqua en 1795 pour son exil définitif en Angleterre, quittant la Corse depuis cette place forte. Au fil des siècles, le site a subi de nombreuses transformations avant d’être ravagé en 1943, lorsque les troupes allemandes firent exploser un dépôt de munitions, détruisant une partie de l’édifice.

Aujourd’hui, certains bâtiments menacent de s’effondrer. La poudrière du XVIIIe siècle et le four, en particulier, nécessitent une intervention urgente pour éviter une détérioration irréversible. La restauration de ces structures sera la première étape de ce vaste projet.



Un lieu à réinventer

Acquise par la municipalité en 1986, la citadelle a longtemps accueilli expositions, festivals et événements culturels. Mais l’ambition va au-delà d’une simple préservation. La commune souhaite ouvrir cet espace toute l’année, en le transformant en un véritable centre culturel. Dans l’ancienne poudrière, des ateliers d’artisans et des loges d’artistes seront aménagés. Un théâtre de verdure verra le jour, offrant un cadre unique aux spectacles et événements. L’ancien bâtiment de l’artillerie sera également réhabilité pour accueillir du public.



Au-delà de la sauvegarde du patrimoine, ce projet vise à redonner vie à un site emblématique, à le faire rayonner bien au-delà de Saint-Florent et à offrir aux habitants un lieu où l’histoire se mêle à la création contemporaine.



Pour la collecte : ICI