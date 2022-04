Saint-Florent : bataille navale entre U Levante et la commune pour l’accueil des grands yachts

Quatre au large de la plage de La Roya : un coffre pour des bateaux de 50 mètres de long maximum, deux pour des bateaux allant jusqu’à 70 mètres et un pour des bateaux de 190 mètres maximum

Deux coffres d’amarrage face à la plage du Lotu, pour des bateaux de 70 mètres maximum

Un face à la plage du Fiume Santu, pour les yachts allant jusqu’à 50 mètres de long

Pour l’heure, « les zones d’implantations des coffres restent encore à définir » selon David Donnini et plusieurs études ont été menées avec les services de l’Etat et le Parc Marin Naturel du Cap Corse et de l’Agriate. Ils devraient être installés en 2022 et seront au nombre de sept :Depuis 2021, la préfecture maritime interdit à tout navire de plus de 24 mètres de mouiller dans certaines zones littorales de Corse dont le golfe de Saint-Florent. Pour la commune, ces coffres d’amarrages sont le moyen de rester « dans une continuité économique tout en garantissant la protection environnementale du littoral », et limiter les mouillages sauvages.Mais pour U Levante, qui y voit « une tentative jamais osée et massive d’exploitation et de rentabilisation destructrices de nos plus beaux sites marins au service d’une économie touristique dérégulée et prédatrice », l’argument ne tient pas. Ou plutôt, pas entièrement. À la protection des fonds marins, l’association oppose la pollution engendrée par les palaces des mers : « L’installation de ces coffres encourage les grosses unités à venir en Corse. Leur empreinte carbone est énorme. Elles causeront très près de nos côtes des pollutions sonores, lumineuses, … ».