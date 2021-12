Coffres flottants de Sant'Amanza : comment concilier tous les enjeux ?

yachts

Les images d'un gros yacht qui en relevant son ancre détruisait plusieurs centaines de mètres carrés d'herbiers de posidonies avaient fait fait le tour de la toile et pas mal de remous l'été dernier, quelque semaines avant l'installation, le 31 aout dernier, des coffres flottants de Sant’Amanza, un système de mouillage qui permet de continuer à accueillir des grands plaisanciers dans les eaux turquoises du Sud de la Corse tout en protégeant 60 hectares d'herbiers de posidonie et quelques mois de l'aménagement de cette zone de mouillage, qui a couté 2,3 millions d'euros financé à 80% par l'Etat français, ce 1er décembre à Bonifacio le préfet de Corse, le préfet maritime de la Méditerranée et le maire de Bonifacio organisaient un séminaire sur la grande plaisance, l'occasion de tirer un premier bilan de cette expérimentation qui pourrait s'étendre à d'autres baies de Corse.La grande plaisance constitue un secteur important pour l’économie insulaire. Avec ses 1 000 km de côtes, la Corse accueille en effet près de 15 % du trafic mondial des navires de grande plaisance (plus de 24 mètres). Le secteur du nautisme, qui regroupe les industries, commerces et services nautiques, les ports de plaisance et les services de loisirs nautiques, représente en Corse 575 établissements et près de 1 000 salariés soit 1 % des salariés insulaires. Ces entreprises génèrent 3 % du chiffre d’affaires et 2 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des employeurs corses. Pour les communes telles que Bonifacio et Porto-Vecchio l'accueil des super-est vital et représente environ 60% des revenus du port , auxquels s'ajoutent les retombées économiques indirectes de ces clients fortunés."Pour relever collectivement le défi de l’accueil de la grande plaisance en Corse l’État s’est engagé au côté des collectivités et des acteurs du monde du nautisme pour soutenir activement cette économie tout en favorisant l’émergence d’un nouveau modèle de gestion du mouillage des grandes unités autour de la Corse." a rappelé le préfet, Pascal Lelarge, en ouverture du séminaire qui avait réuni lesonscient quele représentant de l'Etat n'a pas caché l’opposition des associations environnementales à ce projet de mouillage écologique constitué. En effet seulement quelques jours après la pose de ces dispositifs U Levante et ABCDE (Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement) ont déféré devant le tribunal administratif de Bastia l’arrêté préfectoral qui autorisait les bateaux de 24 mètres et plus à mouiller près du rivage de Sant’Amanza.