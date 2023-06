Route : Trois accidents et 5 blessés en Haute-Corse

Le premier s'est produit vers 15 heures à Casanova-di-Venaco. Un seul véhicule était impliqué. Ses deux passagers, un homme de 72 ans et une femme de 74 ans, légèrement blessés, ont pris en charge par les pompiers de Venaco et transportés au centre hospitalier de Corte.



Autre accident vers 15h20 sur la route territoriale 20 cette fois où trois véhicules étaient impliqués. La collision a fait deux blessés légers :un homme de 55 ans, victime d'un traumatisme cervicale et contusions à une cheville, qui a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia et un jeune homme de 19 ans, légèrement blessé, qui a été transporté à la clinique Maymard par une ambulance du centre de secours de Lucciana.



Un troisième accident s'est encore produit un peu avant 16 heures sur la route territoriale 20. Le faible choc entre deux véhicules a fait un blessé léger : une femme de 65 ans transportée à l'hôpital de Falconaja par une ambulance du centre de secours de Bastia.