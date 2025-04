Ronde de la Giraglia : Hugo Micheli le plus rapide sur la nocturne Annetu-Ville-di-Pietrabugno

Guillaume Santini, Dominique Bianco, Léo Rossel, François-Xavier Moracchini, Hugo Micheli, Mikaël Bousquet : ce prologue disputé en nocturne entre le hameau de Anettu, à San Martino di Lota, et Astima à Ville-di-Pietrabugno ne pouvait qu'être royal.Et il l'a été.Les grands favoris de l'épreuve se sont livré une belle bataille sur cette première épreuve spéciale roulante, mais non dénuée de pièges, de 5,700 km.Mais sur sa Skoda Fabia Rally 2, c'est Hugo Micheli , associé à M. Camilli, qui a déjà inscrit à 2 reprises son nom au palmarès de la Ronde qui s'est montré le plus rapide : il a couvert la distance en 3 minutes 24 secondes 2.Il a successivement devancé Rossel-Mancini (3'26"6), Santini-Camilli (3'26"8), Bousquet-Cordoliani (3'30"8) et Moracchini-Goia (3'34"8).Micheli, Rossel, Santini : la sélection semble, déjà, faite, mais la course ne fait que commencer.Au-delà de cette entrée en matière, c'est sur le terrain du Cap Corse que la course se décantera véritablement. Et d'ici dimanche…