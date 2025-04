Hugo Micheli, l’enfant du Cap qui rêvait de rallye

Il dit que la première fois, il ne l’a pas vue. Il l’a entendue. Enfant d’Ersa, perché dans le Cap Corse, Hugo Micheli n’avait qu’un mois lorsque la Giraglia est passée devant sa maison. C’était en 1996. Il ne s’en souvient pas vraiment. Mais il sait. Il sait que depuis cette année-là, il n’a jamais manqué une seule édition de la course. « Ersa, c’est l’un des points de passage de la Giraglia, l’une des courses les plus mythiques de Corse », dit-il. Une phrase posée, comme une évidence. Il parle d’un paysage qui est le sien, et d’un rugissement de moteurs qui, chaque année, vient briser le silence du maquis. « Ça va bientôt faire 29 ans, et je n’ai raté aucune édition depuis ! » Il a grandi là, à écouter les voitures passer. Et à rêver, déjà, de se retrouver de l’autre côté.





Une histoire de famille… et de négociation

Chez les Micheli, le rallye est une affaire de famille. « Mon grand-oncle fait des rallyes depuis toujours. Mon grand-père et mon père en ont fait aussi. » Un enfant bercé par les moteurs, des routes corses comme terrain de jeu, et une île où le sport automobile passe forcément par le rallye. La transmission n’était pas obligatoire. Mais elle semblait naturelle. « En Corse, c’est beaucoup plus facile de faire du rallye qu’un autre sport automobile, parce qu’on est assez mal lotis niveau circuits », analyse-t-il. Il dit avoir fait un peu de karting, mais sans plus. « Dès que j’ai eu mon permis et une voiture, j’ai su que je voulais faire des rallyes. On roule tous les jours sur les routes de villages, et on prend forcément goût à mettre un peu de vitesse. »

Mais la décision ne se prend pas sans heurts. « Mon grand-oncle était le seul à vouloir que je fasse des rallyes, il me supporte depuis le début », se souvient-il. Les autres membres de la famille, eux, hésitent. Le danger, l’inquiétude. Alors il fait un pacte. « Je leur ai dit que j’arrêtais de conduire vite sur la route de tous les jours s’ils me laissaient faire du rallye. Aujourd’hui, ils subissent un peu ce choix, mais ils me suivent quand même avec assiduité. »



La première course, le premier déclic

Le premier départ officiel, c’était en 2017. Il court son tout premier rallye, avec Mickael Camilli. Son copilote, son binôme, son ami. « C’est un souvenir mitigé parce qu’on n’a pas fini le rallye », reconnaît-il. Mais ce qu’il en retient, c’est autre chose. Une sensation nouvelle, une promesse qui se profile. « Je suis arrivé sans certitude, sans connaître mon niveau, et je me suis juste dit qu'on allait voir ce que ça donne. Avec Mickael, on s’est dit qu’on allait tenter, et à l’arrivée de la première spéciale, on fait un 10e ou un 11e temps sur une centaine d’engagés, et le 2e de la catégorie. Donc ça a lancé une belle série. »