Roglianu : la chapelle Santa Maria abrite un exposition qui retrace 2 500 ans d'histoire du Cap

Un guide interprète vous accueille (gratuitement) pour une visite commentée de l'exposition da Capandula à Santa Maria attraversu u tempu" pour vous faire plonger dans deux mille cinq cents ans d'histoire de ce territoire situé sur une route maritime capitale en Méditerranée.



Au cœur d'un vaste site protégé du Conservatoire du littoral, a chjapella di Santa Maria est située sur le sentier des douaniers à 45 minutes de marche de la plage de Tamarone (par le littoral), à 20 minutes par l'intérieur.

Le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate/ Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate a souhaité favoriser la mise en valeur de ce site cher au cœur des Capcorsins en rendant possible cet accueil par des guides professionnels, conformément aux enjeux de valorisation du patrimoine culturel maritime affirmés dans son plan de gestion.

L'action est coordonnée avec la Collectivité de Corse qui gère le site et l’Office du Tourisme intercommunal du Cap Corse.





Infos pratiques

A partir de 10 heures tous les samedis et dimanches. En juillet et août, la chapelle sera aussi ouverte en visite libre.

Renseignements et réservation :

Office du Tourisme intercommunal du Cap Corse: 04 95 35 40 34 Guide conférencier Christian LIPSZYK : 06 13 50 17 13