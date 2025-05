Rispettu, le réseau d’hôteliers corses qui mise sur le tourisme durable

Si les membres du réseau Rispettu mesurent leur consommation et travaillent en circuit court, c’est uniquement dans le but de s’améliorer en termes de développement durable. Pour Dominique Vaschalde, pas question de parler de label. “On ne veut surtout pas être un label, parce qu’on ne veut pas que les gens fassent semblant juste pour l’obtenir. On veut que les choses soient vraies”, affirme-t-il. “À partir du moment où ils sont d’accord avec nos cinq piliers, ils font partie du réseau. On veut vraiment être un programme d'amélioration continue identitaire, corse et durable. Bien sûr, il y a quelques contrôles, mais on paye des auditeurs pour le faire.”





L’association Rispettu mise avant tout sur de la formation auprès des hôteliers. “On est en partenariat avec l’Akto qui finance les formations, parce que le développement durable se fait par de la formation et non pas par de l’expertise. L’expertise ne permet pas aux hôteliers de progresser. De toute façon, à partir du moment où les hôteliers s’intéressent à la démarche, ils voient que c’est vrai et que c’est basé sur des consommations chiffrées. Si chacun progresse dans son service, c’est tout l’établissement qui progresse.”





Leur but est de proposer un développement durable sur trois aspects : économique, écologique et social. “C’est la définition du développement durable. On travaille sur l'économie avec des chiffres, sur l'écologie avec un impact environnemental, et sur le social avec la satisfaction de nos salariés, de nos clients, mais aussi des populations locales. On respecte les habitants des villes et des villages dans lesquels on se trouve, et on essaie de ne pas être trop envahissant pendant les mois d’ouverture.”



Récemment, l’Agence du Tourisme de la Corse a déposé la candidature de la Corse au label international Green Destinations, une certification qui s’appuie sur plus de 80 critères touchant aux dimensions environnementales, sociales et économiques. Pour Dominique Vaschalde, l’obtention de ce label permettrait d’appuyer le travail effectué depuis plus de dix ans par l'association. En effet, encore aujourd’hui, le réseau Rispettu cherche toujours à progresser dans le tourisme durable. “On cherche la progression, on ne cherche pas la conformité. Il faut continuer à protéger l’île des déchets, des manques d'eau, des manques d'électricité générés par nos activités”, indique Dominique Vaschalde.