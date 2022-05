Ricordu di Ponte-Novu : "inseme ramintemu ci a nostra storia è tramandemu la"

La rédaction le Dimanche 8 Mai 2022 à 20:17

En ce 8 Mai, après deux ans d'interruption, la Corse a renoué avec la commémoration de la bataille de Ponte Novu qui eut lieu dans la nuit du 8 au 9 Mai 1769. "Qui casconu u 9 Maghju 1769 e milizie di Pasquale Paoli, luttendu per a libertà di a Patria" rappelle le monument érigé à proximité du pont. Ricordu di Ponte-Novu, une fois encore, a organisé ce dimanche une série de manifestations pour se souvenir et "transmettre l'Histoire de la Corse".

Au programme de la journée, qui s'est déroulée en présence de nombreux élus nationalistes, de militants et d'enfants, une conférence de Ghjuvan-Filippu Antolini " Da à battaglia di Ponte-Novu à i ghjorni d'oghje", suivi de la traditionnelle messe et de la procession, puis de l'hommage à tous ceux qui sont tombés ici en 1769 avec les traditionnelles gerbes de fleurs jetées dans le Golu et une veillée. Objectif de ce souvenir tragique qui se perpétue et prend toujours de l'ampleur au fil des ans : "inseme, ramintemu ci a nostra storia è tramandemu la".