Rentrée scolaire en Corse : le nouveau protocole sanitaire inquiète parents et enseignants

Des annonces qui ne sont pas de nature à rassurer les parents d’élèves, à l’instar de Denis Luciani, président de l’Associu di i Parenti Corsi (APC). « Ce protocole nous parait difficilement applicable » estime t-il. « Il manque un peu de cohérence, je pense notamment à la décision de faire la séparation entre enfants vaccinés et non vaccinés, qui instaure une inégalité entre les enfants. » En effet, en cas de contamination dans une classe, une période d'isolement de sept jours, donc d'école en distanciel, sera requise pour les élèves non-vaccinés . Le président de l’APC note aussi des mesures « contradictoires » concernant la pratique des sports. Ceux-ci seront autorisés en extérieur comme en intérieur, à la condition d'adapter la distanciation en fonction de l’activité.« La différence entre cette rentrée et la précédente, c’est le variant delta, plus contagieux, et le vaccin » pose Denis Luciani. « Elle se doit de concilier trois impératifs : éducatif, de santé, et égalité entre les enfants, et il ne nous apparait pas que ce protocole puisse répondre à ces impératifs » analyse t-il. « Je ne vous cache pas que nous avons donc une grande inquiétude. »