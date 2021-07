Nouveau protocole sanitaire à la rentrée : les parents d'élèves corses pris, eux aussi, de court

« C’est une mesure destinée à inciter à la vaccination, j’en ai pris acte, mais cela me laisse un peu interrogatif » commente Denis Luciani. Pour l’heure, le président de l’APC ne compte pas livrer de position tranchée : « J’entends d’abord consulter les adhérents, les familles, les autorités médicales et les spécialistes » annonce t-il. Mais d’ores-et-déjà, l’APC demande la tenue d’une réunion a la rentrée « avec la Collectivité de Corse, le conseil scientifique de Corse, l’ensemble des autorités et l’Agence Régionale de Santé ». Dans l’attente, Denis Luciani rappelle qu’il y a « deux impératifs : éducatif et épidémiologique, il faut essayer de concilier les deux et préserver la jeunesse ».



Du côté de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de Corse-du-Sud, on considère que « la vaccination est l’enjeu important de cette période ». Pour son président Claude Perrin, « il y a nécessité à vacciner, y compris à partir de l’âge de 12 ans ». Aussi, « tout ce qui peut permettre une forte vaccination, nous y sommes favorables » assure t-il.