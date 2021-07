Les collégiens et lycéens non vaccinés seront évincés en cas de Covid-19 dans une classe

Dans les écoles primaires, "nous maintenons la règle de l'année scolaire écoulée", a-t-il précisé en indiquant que les classes fermeront dès le premier cas positif. Le protocole sanitaire pour 2021-2022 a été publié mercredi matin sur le site de l'Education nationale et il comprend "quatre scénarios - du vert au rouge - en fonction de quatre degrés de circulation du virus".

"Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l'enseignement à distance", a déclaré le ministre de l'Education nationale Invité sur France Info ce mercredi matin, les autres pouvant poursuivre en présentiel. Jean-Michel Blanquer a donné plus de détails sur la rentrée scolaire en annonçant que entre "6.000 à 7.000 centres de vaccination" seront déployés à partir du mois de septembre. "dedans ou à côté" des établissements scolaires.