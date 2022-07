Rencontres du violoncelle de Moita : de la musique avant toute chose

Tout a commencé il y a une vingtaine d’années, à Moita, au cœur de la piève de Serra. Des enfants de la famille Filippi découvrent, dans le grenier de la maison familiale, un violoncelle abandonné, en très mauvais état. Sur le cartouche de l’instrument, on déchiffre une date : 1843. Fabriqué en bois de noyer par Filippu Francescu Filippi, médecin passionné de musique, c’est une pure création corse.Ils s’ouvrent de leur découverte à leur professeur de musique. Avec l’accord de la famille, le violoncelle sera finalement restauré en 1999, à Pigna, en Balagne, par le luthier Ugo Casalonga.Son retour au village est l’occasion d’une célébration à l’église, avec les confrères de la piève di a Serra et de jeunes violoncellistes insulaires qui ont accompagné leur professeur.L’affaire aurait pu s’arrêter là et les mélomanes en auraient été pour leurs frais. Mais « on a décidé de continuer à porter la musique, cette culture de la piève, autour de ce violoncelle, en organisant des concerts totalement gratuits, pour que la musique soit accessible à tous », rapporte Stéphane Chipponi, directeur technique de l’association Le violoncelle de Moita, créée dans la foulée en l’an 2000 et qui organise ces Rencontres.Dès l’origine, c’est en juillet que celles-ci vont se dérouler. « C’est la fin du cycle scolaire. Notre idée était en effet d’offrir une scène aux jeunes pousses, quel que soit l’instrument qu’ils pratiquent, en association avec le conservatoire Henri Tomasi de Bastia et d’autres écoles de musique avec qui nous avons conclu des partenariats. Pendant des années, le samedi après-midi leur a été réservé. » Deux années de Covid ont un peu perturbé ce rythme bien établi, mais tout devrait rentrer dans l’ordre dès 2023.Une caractéristique de ces Rencontres est qu’elles sont gratuites. « Ce qui le rend possible, explique Marie-Paule Chipponi, présidente de l’association, c’est que, depuis 22 ans, quel que soit leur niveau, tous les artistes qui participent viennent bénévolement ».C’est pour cela que l’on a pu écouter, à l’occasion de ces rencontres, quelques grands musiciens qui, du fait des cachets qui sont ordinairement les leurs, ne se seraient sans doute jamais produits en Corse.Ainsi, en 2013, la pianiste Maria de la Pau Tortelier, fille de Pablo Casals, donne un récital à quatre mains avec une pianiste américaine, elle aussi de très haut niveau, qui se produit dans les plus grandes salles américaines et japonaises, Grace Fong. « C’est le seul concert en Europe qu’elle ait fait cette année-là ! ». On y entend également Julie Sevilla Fraysse, « jeune violoncelliste qui vient chez nous depuis quinze ans et qui vient de remporter le concours la faisant soliste de l’Opéra Garnier. » Ou encore Frédéric Lagarde, ancien solo de l’opéra national de Paris ; Frédéric Audibert, qui, à vingt ans, était solo au sein de la Chambre philarmonique d’Emmanuel Krivine ; Paul-Antoine de Rocca Serra, enseignant au Conservatoire de Bastia, et couronné de cinq premiers prix ; Guillermo Lefever encore… et tant d’autres qu’on ne finirait pas de nommer…Car c’est la disponibilité des artistes au moment où s’organisent les spectacles, qui permet de définir le programme. « S’ils ne sont pas pris sur un autre concert, ils viennent. A l’inverse, certains nous appellent parfois pour nous dire “Je suis disponible”. C’est pour ça que nous élaborons le programme au dernier moment ! Il y a parfois des surprises ! C’est notre spécificité ! Et c’est aussi pour cela qu’on appelle ça “des rencontres”. Il y a d’ailleurs des histoires extraordinaires… »C’est ainsi qu’une année, vers 2014 ou 2015, une jeune fille est “recrutée” au pied levé, quelques jours avant la représentation : « Il nous fallait un ingénieur du son spécialisé en Wifi pour un spectacle que nous montions en extérieur, se souvient Stéphane Chipponi. Par notre réseau, nous avons fait venir quelqu’un de Paris. Il prend le train, puis le bateau… et durant la traversée, échange avec une fille qui venait en Corse sans trop savoir où aller. Comme elle jouait des percussions, il nous l’a amenée ! »Elle est auditionnée par le directeur artistique de l’association, Paul-Antoine de Rocca Serra, professeur au Conservatoire de Bastia, qui apprécie ses performances. Comme par un de ces hasards qu’on ne s’explique pas, cette année-là, « quelqu’un avait mis des percussions dans notre fourgon… » le directeur artistique la retient pour l’un des spectacles. Et c’est un succès : « Elle a eu trois rappels ! Un vrai triomphe ! C’est ça les “Rencontres” ! »Au-delà de l’anecdote, ce qui compte, c’est « de ne pas répéter les mêmes choses tous les ans. Nous en sommes à la 22ème édition, avec quatre sites à chaque fois. Il faut que ce soit très varié pour que le public puisse nous suivre sans avoir l’impression que c’est du “resservi” ! ».Cette année, entre violoncelle, piano et violon – et peut-être saxo ou flûte – , les mélomanes pourront se régaler, selon le cas, de musique de chambre, de tango argentin, de jazz classique avec Claude Bolling, ou d’un « hybride de jazz classique », avec le Jakez orchestra qui présentera Cosmolitude 2021, une œuvre de sa composition, créée en 2021, comme une Odyssée de l’espace…