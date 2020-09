Record de la GT 20 entre Bastia et Bonifacio : ils sont partis

C.-V. M le Vendredi 4 Septembre 2020 à 21:27

Ils sont partis à l'heure prévue de Bastia. Encouragés par Pierre Savelli, le maire de la Ville, Lauda Guidicelli, Conseillère exécutive en charge des sports, plusieurs membres de leurs familles et d'amis Axel Carion, fondateur de la série d’épreuves d’ultracyclisme BikingMan, accompagné du bastiais Anthony Duriani, du français Romain Level, du belge Xavier Massart et du suisse Fabian Burri, se sont élancés sur le coup de 20 heures dans la bonne humeur sur le parcours de la GT20 pour tenter en « non-stop », en totale autonomie et sans assistance de parcourir en moins de 30 heures. Un parcours de Bastia à Bonifacio (voir l"animation en 3D) qui n'avait pas l'air d'impressionner, outre mesure Carion et ses compères de balade à l'heure de donner les premiers coups de pédale.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements