Cyclisme : 5 hommes au départ de Bastia pour une traversée de la Corse sur le GT20

L’explorateur français Axel Carion, fondateur de la série d’épreuves d’ultracyclisme BikingMan, accompagné du bastiais Anthony Duriani, du français Romain Level, du belge Xavier Massart et du suisse Fabian Burri, s’élanceront vendredi 4 septembre à 20h00 depuis la place Saint-Nicolas sur Bastia sur le parcours de la #GT20, un itinéraire cyclo touristique de 12 étapes, homologue du GR20. Celui-ci relie Bastia à Bonifacio par des routes touristiques remarquables tracées par l'Agence de tourisme de la Corse.



Ces ultracyclistes sont spécialisés en raids longue distance et ont complété à plusieurs reprises des épreuves BikingMan. Ils pédaleront « non-stop », en autonomie et sans assistance durant la totalité du record qu’ils espèrent établir sous la barre des 30 heures. Ce parcours vertical se réalise normalement sur 7 à 12 jours. Les hommes traverseront entre autres le Cap, le désert des Agriate, la Balagne, le plus long col Corse, Vergio et ses 34,8 kilomètres, le parc naturel régional et achèveront leur périple Bonifacio.



Le parcours et le suivi du record en temps réel sont accessibles grâce à des puces GPS.



L’équivalent de 3 étapes du Tour de France en moins de 30 heures



L’équipe d’ultracyclistes s’apprête à s’élancer sur un effort « non-stop » qui représente l’équivalent de 3 étapes du Tour de France en termes de distance et dénivelé positif. En revanche, il n’y a pas d’étapes, d’arrêts, de ravitaillements ni d’assistance mécanique pour ces irréductibles du vélo qui devront transporter leur ravitaillement et remplir leurs gourdes dans les fontaines accessibles sur la route. Axel Carion espère que « ce record inspirera d’autres aventurières et aventuriers à se lancer sur ce parcours exceptionnel ».