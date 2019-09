Récolte nocturne et clandestine à l'ortu di u cumunu d'Arghjusta è Muricciu

"Dans la nuit de Samedi à Dimanche ou de dimanche à lundi une récolte nocturne et clandestine a été effectuée dans l’Ortu di u cumunu mis en place par la commune d’Arghjusta è Muricciu et l’association d’insertion VLD.





​Ce « sanctuaire » du lien social, de la revitalisation rurale est cultivé par des femmes et des hommes qui ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts pour produire et vendre des produits de qualité à un prix accessible pour tous !

Alors je crois en l’Homme, à l’humanité, je sais que « u spiritu paisanu » est toujours présent.





Je pense que ceux qui ont effectué cette récolte vont la transformer en sauce tomate, en confiture de pastèques, en soupe de légumes et qu’avant le 20 Septembre, ils déposeront la nuit tombée sur les t ables de l'ortu di u cumunu, les conserves qu’ils auront confectionnées pour assurer les repas en hiver des plus démunis...

È cusi sia





Aspettu Sina a u 20 di Sittembri !

J'attends jusqu'au 20 Septembre !"