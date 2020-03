Coronavirus. Les parents d'élèves demandent la fermeture du collège du Taravu

Livia Santana le Mercredi 11 Mars 2020 à 15:11

Alors que l'épidémie gagne du terrain en Corse, les parents d'élèves du collège Taravu, très inquiets, demandent la fermeture des deux établissement de Pietrettu et de Santa Maria Sicchè, pendant deux semaines.

En effet, on lit dans le communiqué, certains professeurs viennent de la région ajaccienne touchée par le cluster. En plus de nombreux cas ont été recensés dans tout le canton où il y a des personnes hospitalisées et en quatorzaine.

Pour pallier l'absence de cours, les délégués de l'Associu parenti corsi espèrent la mise en place du télé-travail pour les collégiens via les plateformes numériques.

