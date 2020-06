La stratégie numérique de la commune d'Arghjusta è Muricciu

"Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication sont devenues un outil procurant des services de première nécessité ; notre action a consisté à réduire la fracture territoriale en partenariat avec Orange ce qui nous permettra d’obtenir de 20 à 100 Mbit/s dès le mois de juin.

Le service à la personne est complété dans notre commune par la mise à disposition de nos ainés des tablettes numériques Ardoiz commercialisées par le groupe La Poste, permettant de rompre l’isolement et réduire la fracture sociale."





"Pour compléter le dispositif numérique la commune a bénéficié de l’application « Casa Cumuna » proposée gratuitement et permettant « l’aiutu » , ainsi que « Intramuros » qui est expérimentée jusqu’au mois se septembre, et enrichiront l’offre de services d’information en recréant le lien social.

Enfin la commune lancera dans les prochains jours un espace de télétravail en adhérant à la plateforme « Ruraconnecter.fr » qui permet de réserver en 3 clics un espace de travail dans les Mairies, les bureaux et salles de réunion inoccupées deviennent instantanément un espace de travail ponctuel au service des citoyens qui souhaiteraient télé-travailler au village."





"L’ensemble de ces dispositifs permet de renforcer l’attractivité de notre commune, de maintenir et d’attirer de nouveaux résidents.

Afin de pérenniser et de développer notre stratégie de développement un nouveau modèle économique serait à envisager autour de la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif."