Corse-du-Sud : Des rencontres pour imaginer un autre tourisme pour la vallée du Taravu

Grâce à un projet européen INTERREG Marittimo SMART COMMUNITAS, la vallée du Taravu est au coeur d'un travail de recherche mené autour du tourisme de communauté par l'Université de Corse. La vallée est aussi un territoire du projet SMART COMMUNITAS, ce qui va lui permettre de créer un réseau d'acteurs.



Ce samedi, le premier Caffè di u Cumunu est organisé pour réunir les acteurs locaux afin d'avancer sur ces deux projets. La Fédération de recherche environnement et société (FRES) de l'Université de Corse a choisi la vallée du Taravu comme territoire-atelier pour conduire ses travaux de recherche sur le tourisme communautaire. Ce premier rendez-vous a pour objectif de réunir les acteurs locaux afin qu'ils puissent contribuer à cette étude. "Nous avons déjà réalisé une trentaine d'interviews (sur une centaine prévues) d'acteurs de la vallée pour faire un état des lieux du tourisme" explique Diana Saliceti, qui mène ces travaux de recherche avec Ghjacumu Giannesini.



L'objectif de ce café (il y en aura trois organisés sur toute la vallée) est de permettre aux acteurs du Taravu d'aborder différentes thématiques : développement du secteur, connexion entre les acteurs locaux, tourisme culturel, développement des circuits-courts ; "De répondre à des questions : comment créer du lien entre acteurs du territoire ? Comment créer du lien avec le visiteur ? ... et d'apporter des idées de développement pour l'avenir, des idées innovantes pour réinventer un modèle de tourisme "humain", pour tendre vers un modèle de tourisme autre que celui du tourisme de masse" poursuit Diana Saliceti.