Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse : un pas vers l’autonomie ?

Très attendue, la restitution du rapport de Wanda Mastor, professeure agrégée des facultés de droit, sur l’évolution institutionnelle de la Corse, s’est déroulée ce vendredi 15 octobre à l’Hôtel de Région. À la tribune, la juriste, Gilles Simeoni, Président de l’Exécutif, Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Jeanne Nicoli, Présidente du CESEC, Romain Colonna, président de la commission des compétences législatives et réglementaires, Marie-France Bereni-Canazzi, présidente de la commission d’évaluation des politiques publiques, et Jean Biancucci, président du groupe « Fà populu inseme » à l’Assemblée de Corse. Des absents de marque parmi lesquels les trois autres présidents de groupe.



Une mission claire

Le président de l’Exécutif avait confié, il y a tout juste un mois, à Wanda Mastor une mission claire, celle de consulter des acteurs et de rédiger des propositions sur deux sujets phares : le renforcement du fonctionnement démocratique des institutions existantes et la revendication d’une autonomie de plein droit et de plein exercice. Gilles Simeoni pose en préambule ce rapport comme : « la contribution majeure aux débats à venir. Il s’inscrit dans la continuité des engagements pris, en tant que candidat, autour du renforcement démocratique et du statut d’autonomie que l’on s’est engagé à promouvoir pour la Corse. Un principe largement validé par le suffrage universel ». Il rappelle qu’au niveau des échéances à court terme, l’Association des Régions de France devrait publier un Livre Blanc sur la décentralisation d’ici à la fin de l’année et appelé les futurs candidats à l’élection présidentielle « à se positionner sur ce point ».



28 entretiens

Pour sa part, Wanda Mastor tient à préciser « l’indépendance intellectuelle » de sa démarche, les deux rapports précédents ayant été rédigés sous les mandatures précédentes à la demande d’abord de Paul Giacobbi et ensuite de Jean-Guy Talamoni. « Cette mission est beaucoup plus large que les précédentes. Je me suis astreinte à rester neutre et objective ». Autour du mot « autonomie », elle met en exergue les 28 entretiens effectués avec des élus d’hier (Dominique Bucchini, José Rossi, Paul Giacobbi, Camille de Rocca Serra, Ange Santini), d’aujourd’hui (Marie-Antoinette Maupertuis, Jean-Christophe Angelini, Jean Biancucci, Paul-Félix Benedetti, Josepha Giacometti, Louis Pozzo di Borgo, Laurent Marcangeli, Jean-Charles Orsucci), des élus d’autres îles (Gaetano Armano de Sicile, Francina Armengol Socias des Baléares), les députés Jean-Félix Acquaviva, Jean-Jacques Ferrara et Paul-André Colombani, le député européen François Alfonsi, les sénateurs Jean-Jacques Panunzi et Paulu-Santu Parigi, deux vice-présidents de l’Assemblea di a Ghjuventù (Petru Antò Vesperini et Camille Martelli), la présidente du CESEC, Marie-Jeanne Nicoli, le maire de Bastia Pierre Savelli, la présidente du comité d’évaluation des politiques publiques, Marie-France Benetti-Canazzi, l’ancien Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, et l’ancien ministre de l’intérieur, Pierre Joxe…