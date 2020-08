"Punto e Basta", la nouvelle maison d'édition corse

Après avoir vécu dans de nombreux pays, Gino Castoriano, a trouvé sa vocation: publier des livres ! La Bastiaise, originaire de Santa Severa, est passée par différents métiers avant de trouver sa voie. Architecte, directrice artistique, organisatrice d'événements notamment de la Festa di u mare dans son village natale... elle a touché à tout.



C'est en 2017, lors de son retour en France, qu'elle décide de "tirer le fil de sa vie". La femme alors âgée d'une cinquantaine d'années, écrit ce qu'elle appellera une "intimographie", soit un mélange de textes, photos, dessins, poésie visuelle, croquis de vie. "Mon premier livre est un véritable sac de Mary Poppins", confie-t-elle.



En février dernier, elle décide de se lancer et "Punto e Basta" (un point c'est tout). Elle publie d'abord "Olop Nortic et autres ginoteries", un titre qui renvoie à son enfance puisqu'il désigne le polo au citron écrit à l'envers, sa glace préférée.

Après le confinement, c'est l'auteur et artiste Romain Denis qui lui fait confiance et lui propose son livre "Rebus" qu'elle aime désigner ainsi : "fait sérieusement mais sans se prendre au sérieux".



Très vite, elle trouve son univers adressé aux "adultes qui savent s’émerveiller avec la poésie des petits riens". L'éditrice entend publier des livres divers et variés mais qui comporteront toujours cette marque enfantine, poétique, ludique et fantaisiste. "Le but de cette maison d’édition c’est d’accrocher un sourire au visage.", explique Gino Castoriano.



Cei 5 août, au domaine Pieretti à Santa Severa, elle organisé une fête d'inauguration dans une ambiance bon enfant, pour présenter la maison d'édition ainsi que les deux livres.