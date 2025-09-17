Procession vers Lavasina : « Un véritable chemin de foi, un rendez-vous spirituel et fraternel, une marche du renouveau »

(Archives CNI)
« Ce pèlerinage est un rendez-vous spirituel et fraternel ancien et profondément enraciné dans la vie de la région », explique le Père Georges Nicoli, doyen de Bastia, curé de ND de Lourdes. « Cette procession qui conduit de Bastia à Lavasina n’est pas seulement une marche ou l’occasion de faire du sport. Elle est un véritable chemin de foi, un pèlerinage. Chaque pas posé sur cette route devient une prière silencieuse, une offrande de nos joies et de nos épreuves, un signe de confiance envers le Seigneur par la Vierge Marie. La fatigue du corps se transforme alors en offrande personnelle et communautaire »
Chaque année, malgré parfois une météo capricieuse, une centaine de pèlerins s’élance pour parcourir les quelque 7 km, parfois pieds nus comme le veut la tradition. Cette année, le départ est prévu ce dimanche 21 septembre, à 6 heures devant la paroisse du nouveau port. « Sur ce chemin, nous ne marchons jamais seuls : les familles, les amis, les générations se retrouvent, unis par la même ferveur. Les visages, les chants et les silences partagés rappellent que la foi se vit ensemble, en Eglise, et qu’elle se transmet de cœur à cœur ».
Selon le temps, une petite halte à Pietranera permettra d’observer le lever du soleil. Puis la procession reprendra. « Arrivés au sanctuaire, nous nous plaçons sous le regard maternel de Marie, Notre-Dame de Lavasina, protectrice et consolatrice. Elle nous accueille, nous réconforte et nous invite à suivre son Fils avec confiance et persévérance. Le pèlerinage à Lavasina est donc bien plus qu’une tradition. C’est une école de vie spirituelle : il nous rappelle que la foi est un chemin à parcourir, parfois exigeant, mais toujours fécond. Il nous recentre sur l’essentiel : avancer vers le Christ avec Marie, en laissant nos pas devenir une louange et notre fatigue une offrande d’amour ».
Après la messe célébrée par le Père Georges Nicoli en présence d’autres prêtres et des diacres du diocèse, chacun peut repartir à pied ou en bus*. « Cette marche annuelle se veut être pour chacun un renouveau, une invitation à redire notre “oui” au Seigneur et à garder vive la flamme de notre foi, nourrie par la prière, la fraternité et la confiance ».
RDV 6 heures devant l’église Notre-Dame de Lourdes.
*Un bus part toutes les heures d’Erbalonga vers Bastia à partir de 8 h 31 jusqu’à 19 h 31 et 12 h 20 et 13 h 15. Horaires bus ICI
