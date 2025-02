Prix de thèse « Dall’Ava Santucci-Moretti » : Le Dr Francesca Ferrandi honorée par ses pairs

Samedi 27 janvier, lors d'une cérémonie organisée à l’Université de Corse, le Dr Francesca Ferrandi a reçu le prix de thèse « Dall’Ava Santucci-Moretti », décerné chaque année pour récompenser les médecins issus de la première année de médecine de l’Université de Corse. Ce prix honore les travaux de recherche menés par les jeunes professionnels de santé, et cette année, c’est la thèse du Dr Ferrandi, intitulée « Prise en charge des patients atteints d’un rétrécissement aortique serré en Corse : efficience et sécurité de la filière TAVI », qui a été saluée.



L’ouverture de la cérémonie a été assurée par le Dr Francescu Suzzarini, secrétaire général adjoint et porteur du projet de prix. L’événement a également réuni des figures importantes du secteur médical, dont Dominique Federici, président de l’Université de Corse, le Dr Antoine Grisoni, président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Corse, ainsi que le Dr Paul Luporsi, cardiologue au CH de Bastia, qui ont tous salué la qualité du travail de la lauréate.



Dans son intervention, le Dr Francesca Ferrandi a exprimé son « profond honneur » d’être récompensée, avant de détailler les enjeux de sa thèse. Cette dernière porte sur la prise en charge du rétrécissement aortique, une pathologie cardiaque particulièrement fréquente en Corse en raison du vieillissement de la population. Selon le Dr Ferrandi, cette maladie, causée par un rétrécissement et une calcification de la valve aortique, entraîne de graves complications circulatoires. « Le diagnostic est relativement simple et se fait lors de l’auscultation, mais dès qu’il est posé, le temps est compté : l’espérance de vie est souvent inférieure à un an sans intervention », a-t-elle expliqué.



Son travail a également mis en évidence l’efficacité du TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), une technique innovante permettant de remplacer la valve aortique par voie percutanée, sans avoir à ouvrir le thorax. Cependant, cette procédure n'est pas pratiquée en Corse, faute d’infrastructures adaptées. Au cours de ses recherches, le Dr Ferrandi a analysé la prise en charge de 151 patients atteints de rétrécissement aortique serré au CH de Bastia sur une période de quatre ans, dont 138 étaient éligibles pour la procédure TAVI. Mais en raison de la nécessité de se déplacer sur le Continent pour bénéficier de cette intervention, certains patients ont refusé le traitement, et d’autres ont malheureusement perdu la vie en attendant la prise en charge.



Les délais d’attente sont également un problème majeur, le Dr Ferrandi ayant constaté que les patients attendent en moyenne 162 jours pour être traités à Bastia, contre seulement 70 jours sur le Continent. Cette situation souligne l’urgence de mettre en place la procédure TAVI directement en Corse, afin de réduire ces délais critiques.



La lauréate a également abordé les obstacles politiques à la mise en œuvre du TAVI en Corse, soulignant la nécessité pour l'île de disposer d’un centre hospitalier universitaire (CHU) afin de développer des technologies et des soins de pointe.



À l’issue de la présentation, le Professeur Josette Dall’Ava-Santucci, marraine du prix, a remis la distinction au Dr Ferrandi sous les applaudissements enthousiastes des présents. La cérémonie s'est conclue par un cocktail.