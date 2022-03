Prix de carburants : les agriculteurs bloquent les dépôts pétroliers de l'ile

"On ne lâchera pas tant que nous n’obtiendrons pas gain de cause" prévient Florent Rengade, président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Corse. Depuis jeudi 17 mars, il bloque avec d’autres agriculteurs le dépôt pétrolier de Lucciana pour dénoncer la hausse des prix qui les étrangle et menace leurs exploitations. "Nous demandons au gouvernement qu'il soit mis en place un plan de résilience adapté à la Corse, car nous ne sommes plus en mesure d’absorber les surcoûts liés à la flambée des prix " , résume le jeune éleveur qui détaille "les tarifs du Gazole Non Routier (GNR) utilisé pour les tracteurs a augmenté de 100 % en un an, passant de 0,87 centime à 1,75 le litre, mais on a aussi subi une augmentation de 25% su les aliments du bétail et de 300% sur certains engrais. Aujourd'hui on est au bord de la faillite, on a les exploitations qui ne dégagent plus aucun bénéfice. Aujourd'hui, ça nous coûte même de l'argent de produire."





Pour les exploitants agricoles présents ce lundi 21 mars devant le dépôt de Lucciana le constat est unanime : "on est dans une situation que si rien n'est fait rapidement dans six mois, il sera trop tard. En on est là aujourd'hui pour manifester notre ras-le-bol. Ce ne sont pas une remise à la pompe de 15 centimes par litre qui va nous sortir de cette situation, on veut que le gouvernement prenne en compte le contexte de l'insularité qui fait que tout c'est qui est transporté nous coûte plus cher et que malgré une TVA plus basse sur le gasoil, on le paye plus cher."





Un rendez-vous aura lieu ce lundi vers 17 heures à Bastia entre le préfet de Haute-Corse et les agriculteurs qui sont bien décidés à poursuivre la mobilisation jusqu'à ce qu'une réponse concrète leur soit apportée de la part de l'Etat.

Si la situation s'enlise, les stations essence de l'ile pourraient être bientôt à sec.