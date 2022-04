Présidentielle en Corse : pour les Nationalistes, c'est un vote sanction et un message clair au président Macron

Au lendemain du second tour des élections présidentielles de ce dimanche 24 avril 2022 qui a vu Emmanuel Macron être réélu, les nationalistes corses restent vigilants. Ils différaient dans leur approche du scrutin. Les indépendantistes de Corsica Libera et de Core in Fronte avaient appelé au boycott de l’élection. Les autonomistes de Femu a Corsica et du PNC (Partitu di Nazione Corsa) n’ont donné aucune consigne de vote sauf à éviter Marine Le Pen. Mais tous s’accordent sur plusieurs points dans leur bilan.



Premièrement, en Corse, le vote massif en faveur du Rassemblement National est « un vote de colère, de contestation du quinquennat Macron et non un vote d’adhésion ». Cette première place de l’extrême-droite en Corse, avec 58 % des suffrages exprimés, ne serait pas, selon les nationalistes corses, révélatrice du partage des valeurs du Rassemblement National. « Et cela va se mesurer rapidement aux élections législatives de juin », assure Jean-Christophe Angelini. Pour le leader du PNC, le score final est surtout « le résultat d’une frustration, celle de la succession de rendez-vous manqués entre la Corse et l’Etat ».