François Filoni voit dans le score de Marine Le Pen en Corse "un travail d’enracinement qui porte ses fruits"

Les électeurs corses ont majoritairement choisi Marine Le Pen, pour ce second tour de l’élection présidentielle. Elle s'impose avec 58,08% des suffrages exprimés contre 41,92% des voix pour le président sortant Emmanuel Macron. À noter que 60,86% des insulaires inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 avril.



Ce résultat est une satisfaction pour François Filoni. Le porte-parole du Rassemblement National se dit « très fier du résultat sur la Corse, c’est un travail depuis deux ans d’enracinement qui porte ses fruits ». François Filoni « remercie les 58% de Corses qui nous ont fait confiance », estimant que ce vote « n'est pas un vote protestataire, mais un appel au secours de tous les gens laissés sur le bas côté. Nous sommes devenus les protecteurs des valeurs, de l’identité et de l’économie corses ».



Le parti de Marine Le Pen entend donc ne pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons demander de la cohérence pour les législatives », annonce François Filoni. « Nous y allons aller pour gagner et pas pour faire de la figuration », prévient-il. Nataly Antona serait ainsi pressentie sur la première circonscription de Corse-du-Sud, et « plusieurs candidats », dont François Filoni lui-même, envisageraient une candidature dans la deuxième circonscription. « Nous allons s outenir deux candidatures dans les autres circonscriptions », ajoute le porte-parole.