Présidentielle en Corse : mode d'emploi du second tour

Dimanche 24 avril, environ 234 000 d'électeurs corses sont de nouveau appelés aux urnes, cette fois pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme pour le premier tourLes premiers résultats provisoires seront annoncés à 20 heures, et le vainqueur connu dans la soirée sauf si l'écart est extrêmement faible.Les résultats définitifs seront ensuite diffusés par le ministère de l'Intérieur dans les heures qui suivent, sans doute le lundi 25 avril. Ils seront officialisés par le Conseil constitutionnel le mercredi 27 avril, et publiés au Journal officiel le lendemain.Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit. Sinon la carte d'électeur n'est quant à elle pas indispensable : la carte Vitale, le permis de chasse et le permis de conduire « nouvelle génération » sont acceptés. En cas de perte des papiers d'identité, le récépissé délivré par la police est également valable.Chaque électeur, inscrit sur la liste électorale, dispose d’un bureau de vote affilié. L’adresse et la référence de ce bureau est indiqué directement sur la carte électorale. Si vous n'avez pas votre carte électorale, il Le site service-public.fr permet de vérifier son inscription sur la liste électorale de la commune.OuiLes électeurs ne pouvant se rendre dans leur bureau de vote le jour des scrutins peuvent faire établir une procuration jusqu'au jour même du scrutin même s'il est recommandé de faire les démarches le plus tôt possible.Même si vous êtes positifs au Covid-19, vous pourrez aller voter. Un protocole sanitaire a d'ailleurs été publié sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Aucune preuve de vaccination n'est exigée. Il n'y aura pas de jauge dans les bureaux de vote, toutefois, l’accès au bureau de vote pourra être régulé et l’entrée et la sortie doivent être séparées pour éviter les situations de grande promiscuité.Les personnes âgées, fragiles, cas contact ou positives au Covid-19 sont "fortement" encouragées à porter le masque. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition des électeurs et organisateurs.