Présidentielle 2022 : quelle est la date limite pour faire une procuration ?

L'élection présidentielle se rapproche à grand pas avec un premier tour prévu pour le 10 avril et un second le 24 du même mois. Si vous ne pouvez pas allez voter, il est possible que quelqu'un vote. L'électeur peut en effet donner procuration à tout moment et jusqu'au jour même du vote. Néanmoins, les autorités recommandent vivement d'entamer les démarches en amont du scrutin, en raison des délais de traitement et d'acheminement.