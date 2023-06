Pratu-di-Ghjuvellina : un don de 8 000 € pour restaurer la toile de la Vierge Marie de Domenico Desanti

Toute la population du village était réunie sur le parvis de l’église de l’Annonciation autour de son maire, Pierre Nasica, ce vendredi matin, pour accueillir les élus de la microrégion, l’archiprêtre Olivier Culiolli ainsi que les représentants d’Allianz France et de la Fondation La sauvegarde de l’art français. Mais avant de souhaiter la bienvenue à ses hôtes, Pierre Nasica a souhaité faire respecter une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la terrible tragédie d’Annecy, la veille.





Pierre Nasica a rappelé, en préambule, que l’idée de restaurer le tableau de la Vierge Marie, entourée de Saint-Jean et Saint-Jean-Baptiste, a été initiée par Philippe Fratacci, « un enfant du village qui est membre du groupe Allianz. Avec l’association Pratu Novu et son président Pasquin Nasica, ils ont monté un dossier qui a été retenu. Ce sont ensuite les internautes qui ont voté ». Et les internautes se sont mobilisés massivement puisque sur 80 000 participants sur l’ensemble des projets au niveau national, celui de Pratu a recueilli 2 163 voix. Et pour une population de 47 habitants « c’est un véritable exploit », a remarqué Jacques de Chauvelin, responsable de la Fondation, ajoutant que les Corses sont particulièrement sensibles à la sauvegarde de leur patrimoine ». Il faut dire que les Prataises et les Pratais ont su mobiliser bien au-delà de leur village, « des votes sont également venus de l’étranger, car nous avons su largement communiquer sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, jusqu’à quelques minutes de la clôture des votes, nous étions devant nos ordinateurs, pour ne pas laisser échapper la victoire », a souri Philippe Fratacci.





Une œuvre d’un grand intérêt

« Vous avez ici un trésor de Domenico Desanti. Et vous avez bien fait de vous mobiliser », a martelé Batti Raffalli, responsable local de la Fondation de sauvegarde de l’art français. « Une récente étude a montré qu’une centaine d’œuvres de ce peintre du XIXe siècle avaient été répertoriées dans les églises et dans certaines maisons privées ».

L’œuvre a fortement souffert avec le temps et, en plusieurs endroits, la peinture originale a disparu. C’est un travail difficile et long qui devra être opéré par le restaurateur, en l’occurrence Nicolas Poli, qui se donne quatre mois pour rendre cette toile à Pratu-di-Ghjuvellina.

Christophe Dépont, directeur publicité et réseaux sociaux d’Allianz France, s’est dit "heureux" d’aider à valoriser ces diverses œuvres et surtout de participer à leur restauration. "Nous sommes investis d’une mission de service public au sein des collectivités, des territoires. Et nous poursuivrons encore longtemps notre chasse aux trésors des œuvres méconnues et qui ont besoin d’être sauvées, restaurées pour une transmission vers les générations futures". L’œuvre de Pratu était en concours avec deux autres, comme dans toutes les régions, à savoir à Bunifaziu et Bastelica, « et vous avez gagné haut la main. Bravo ».





A Pratu-di-Ghjuvellina on pense participer une nouvelle fois à ce concours « le plus grand musée de France » puisque son église recèle d’autres œuvres qui nécessiteraient des travaux de restauration comme le magnifique chemin de croix, daté du XVIe siècle, sur toile encadrée de bois qui présente énormément d’altérations au niveau du support ainsi que de la couche picturale. « Pourquoi pas ? », a glissé Pasquin Nasica avant de convier tout le monde à lever le verre de l’amitié.