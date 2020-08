Pourquoi avez-vous besoin d’un logo pour votre boutique de dropshipping ?

Le plagiat de logo : la création de votre logo est l’étape la plus importante dans la vie de votre entreprise. Créer son logo, c’est créer à nouveau son entreprise. Vous devez donc à tout prix éviter de copier le logo d’autrui. Votre logo doit être différent autant que votre entreprise et vous êtes uniques.

Les conceptions embarrassantes : avant de valider le modèle proposé, assurez-vous que la forme de prête pas à confusion. Retournez donc le logo dans tous les sens, observez-le sous tous les angles possibles. Faites-le juger par une autre personne, si nécessaire. Cela vous évitera de vous retrouver plus tard avec un logo fort déplaisant ou embarrassant.

Un cocktail inapproprié de couleurs : une grande combinaison de couleur donnant l’impression d’un arc-en-ciel est à éviter. En effet, les difficultés se présenteront lors de l’impression sur certains supports.

Un logo à la mode : la mode passe et elle ne sera plus d’actualité dans quelques années. Evitez donc de suivre la mode pour concevoir votre logo. Un logo doit être intemporel.

Un logo trop simple ou trop complexe : un logo trop simple vous donnera l’air peu professionnel. En contrepartie n’intégrez pas tout dans un logo, car ce n’est pas un site web. Optez pour un logo sobre.

Toute entreprise possède une identité bien précise. Elle permet de l’identifier. Cela est généralement lié au bien ou service qu’elle offre. De ce fait, beaucoup estiment que faire du drop shipping fait perdre l’identité. En réalité, il est bien possible d’avoir une identité avec le drop shipping. Cela passe d’abord par un point : se démarquer de la concurrence.Le premier moyen de se démarquer de la concurrence est d’avoir un logo. Lorsque vous avez une boutique Shopify dropshipping , votre logo devient le repère grâce auquel votre clientèle vous identifie parmi vos concurrents. Le logo vous confère donc une personnalité propre à vous. Il séduit les visiteurs de votre plateforme et contribue à la fédération de vos clients autour de votre image. Un bon logo attire les visiteurs alors qu’un mauvais ou une absence de logo les éloigneEn sa qualité de socle de votre identité, le logo permet d’identifier votre activité et surtout vos produits et votre point de vente. Cette matérialisation de votre boutique par le logo vous permet de vous positionner sur le marché.Le logo permet de donner un sens à votre boutique en ligne aux yeux des internautes, prospects et clients. Il crédibilise les produits que vous proposez. En effet le logo a un impact direct sur les performances de votre boutique. Lorsqu’il est bien conçu, il incite à l’achat. Le logo est le premier garant de la notoriété de votre boutique.Le logo de chaque entreprise court le risque d’être copié par un concurrent. C’est cela le cas par exemple pour une grande partie des agences aériennes de voyage, ayant adopté l’oiseau. Votre logo, puisqu’il est sensé vous démarquer de la concurrence, doit être, à tous égards, original. En plus de représenter le nom et la signature de votre boutique, le logo rappelle des souvenirs aux clients et attise la curiosité chez les nouveaux clients. C’est pour cela que votre logo ne doit en aucun cas rappeler le logo d’une autre boutique ou entreprise.Pour vous assurer de l’originalité de votre logo, vous devez être le point de départ de sa conception. Pour ce faire, définissez d’abord un cahier de charge relatif à l’entreprise. Il devra contenir une histoire de votre boutique, ses valeurs et ses atouts. Prenez soin d’y ajoutez les différents supports sur lesquels vous désirez imprimer le logo. Ensuite, exprimez le sens que vous désirez donner à votre logo. Cela consiste à identifier le message et les valeurs que le logo devra transmettre. Puis, confiez le tout à une agence spécialisée dans la conception de logo.Enfin, l’agence vous fera des propositions parmi lesquelles vous effectuerez un choix. Vous pourrez donner vos avis sur le modèle choisi afin que le graphiste finalise la conception de votre logo.Toutefois, notons qu’il n’existe pas de règle standard dans la conception d’un logo. L’imagination, vos goûts et vos objectifs sont les bases pour une conception de logo réussie.Au cours de la conception de votre logo, plusieurs erreurs sont à éviter. En n’y faisant pas attention, vous serez confrontés à des surprises désagréables plus tard.Pour votre business de drop shipping, vous avez besoin d’un logo sobre et bien conçu. Il permettra de vous démarquer de la concurrence et assurera la réussite de votre business.