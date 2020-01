Porto-Vecchio : pour tous les âges et pour tous les goûts

Un nouveau cycle de six semaines, jusqu'aux prochaines vacances du mois de février où ces sportifs en devenir vont pouvoir se familiariser avec la pratique du badminton, du tennis de table de la gymnastique et de l'athlétisme.





A cela il convient d'ajouter la mise en place de la première randonnée de l'année qui a eu lieu mardi sur le territoire de la commune de Bonifacio entre la plage de la Tonnara et le phare de Capu di Fenu.





Une sortie qui a permis au groupe des seniors de partir à la découverte de la flore côtière tout au long d'un parcours de 14 kilomètres. Tout cela avec l'habituel convivialité de mise avec au bout de cette randonnée la traditionnelle galette des rois qui attendait les marcheurs.