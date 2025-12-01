Taekwondo - Stage combat d’exception à Porto-Vecchio avec l’international français Théo Lucien

Près de soixante combattants corses, venus de plusieurs clubs de l’île, ont répondu présent pour cet après-midi d’entraînement intensif. Le stage s’adressait aux combattants de tous niveaux, des minimes aux masters, avec un travail adapté à chacun. Au programme : enchaînements les plus utilisés sur la scène internationale, dernières tendances techniques du haut niveau, ajustements tactiques, gestion de la distance et de l’impact… Le tout dans une ambiance à la fois studieuse et très dynamique, tournée vers l’efficacité en compétition.



Au-delà du contenu sportif, tous les participants ont pu mesurer l’immense gentillesse de Théo Lucien, sa disponibilité et son professionnalisme. Chacun a pu échanger avec lui, poser des questions, bénéficier de conseils personnalisés. « Ce type de stage permet à nos combattants, des plus jeunes aux plus expérimentés, de voir concrètement ce qu’est le très haut niveau et de s’en inspirer pour progresser. Mais c’est aussi l’occasion de se mélanger entre élèves de différents clubs, d’apprendre à se connaître, à mieux se respecter et à travailler ensemble. Ces grands regroupements renforcent les valeurs du taekwondo – respect, solidarité, dépassement de soi – et montrent à quel point nous avons tous envie de faire progresser notre art martial en Corse », souligne le président de la Ligue de Taekwondo et Disciplines Associées de Corse.



Le président ne cachait pas non plus sa satisfaction de voir à quel point les participants, mais aussi leurs parents, étaient ravis de cette journée : enthousiasme sur les tapis, sourires en tribune et nombreux retours positifs à l’issue du stage ont confirmé l’intérêt d’une telle initiative.



De son côté, Théo Lucien s’est dit agréablement surpris par le nombre de participants et par l’intensité du travail fourni tout au long de l’après-midi. « Je suis très heureux d’être venu en Corse, j’ai senti beaucoup d’envie, de sérieux et de respect sur les tapis. C’est exactement ce qui fait la force de notre discipline », confiait le champion à l’issue du stage. Théo Lucien fait désormais partie des grands amis du taekwondo corse, et la Ligue serait très heureuse de renouveler l’expérience avec lui à l’avenir.



La Ligue tient à remercier chaleureusement la municipalité de Porto-Vecchio pour la mise à disposition d’une superbe salle, ainsi que le club Ho-Jang de Porto-Vecchio, qui a assuré toute la logistique et permis d’accueillir les stagiaires dans d’excellentes conditions. La Ligue remercie également très sincèrement Théo Lucien pour sa venue en Corse, ainsi que la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées pour son soutien.



Ce stage s’inscrit pleinement dans la politique menée par la Ligue de Taekwondo et Disciplines Associées de Corse : multiplier et diversifier les lieux de stages, de formations et de compétitions, afin de mettre en lumière l’art martial dans toutes les micro-régions de l’île, mais aussi les clubs qui s’associent à la Ligue pour organiser ces événements. L’objectif est clair : promouvoir le taekwondo partout en Corse, au plus près des pratiquants et des familles, et accompagner les jeunes talents vers le haut niveau.



La dynamique se poursuivra dès le week-end des 13 et 14 décembre, au COSEC du Fango à Bastia, avec deux nouveaux stages exceptionnels. Le samedi 13 décembre au matin sera consacré au poomsae avec le champion d’Europe Selgi Leblanc, et l’après-midi au combat avec la championne d’Europe Hajer Mustapha. Le dimanche sera dédié à la phase 2 du Programme d’Accès au Haut Niveau (PAHN), toujours porté par la Ligue de Taekwondo et Disciplines Associées de Corse.