Hippisme : Alexandre Lastrajoli remporte le Challenge des Jockeys de la Méditerranée

Lors du dernier week-end, l'hippodrome sicilien de Syracuse accueillait la dernière étape du Challenge des Jockeys de la Méditerranée. Une épreuve à laquelle participait le jockey porto-vecchiais Alexandre Lastrajoli.



Quatrième à Casablanca le 23 novembre dernier, lors de l'avant-dernière étape, le Porto-Vecchiais était toujours en lice pour la conquête de la première place. Pour cela il fallait réaliser une belle course en Sicile.



Une performance qu'Alexandre Lastrajoli, accompagné par Béatrix Andreani, la présidente de la Société des courses corses, devait effectuer en terminant en troisième position dans la course, comptant pour le Challenge, mais surtout en tête des jockeys prenant part à ce même challenge.



Alexandre Lastrajoli, après avoir terminé en deuxième position l'année passée derrière la Sicile, remporte, donc, la version 2025 dans la catégorie Galop devant les jockeys sicilien et portugais.



Et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, la France s'est aussi illustrée dans la catégorie trotteur grâce au succès du driver Franck Ouvrie