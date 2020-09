Porto-Vecchio : le sac à langer corse nouvelle génération

Il y a deux ans et demi, alors que leur fille Laura nait, Catherine et Arnaud Pieroni doivent acheter un sac à langer. En voyant ce qui était proposé, le couple de Porto-Vecchio se dit rapidement qu'il y a "un souci de style". Une idée surgit alors dans leur tête : et pourquoi pas créer un sac à main, sac à langer qui serait esthétique ?Autour d'un apéro avec leur voisin Lucy et Johan Ferracci, le couple soumet cette idée.Tout de suite, ils veulent collaborer. Ensemble, ils interrogent des forums de parents pour savoir si l'idée peut plaire. "On s'est rendu compte directement qu'il y avait une véritable demande alors on s'est lancé.", raconte Catherine Ferracci. C'est le début de l'aventure pour les quatre Porto-Vecchiais qui créent ensemble la marque "Lao and me", le sac à main "qui se transforme en un éclair".Après deux ans et demi de travail, les couples qui travaillent dans des univers bien différents (ressources humaines, commerçants, communicants), ont déposé le brevet pour ce concept de sac transformable.Ce 13 septembre prochain, leur projet s'est e concrétisé puisque deux modèles sont désormais créés.Il s'agit d'un sac cabas femme "esprit rock" en cuir grainé avec des clous et une chaîne argentée auquel un vanity vient se rajouter grâce à une fermeture-éclair. Cet espace modulable peut contenir 5 couches, un paquet de lingettes, des changes, une paire de chaussures, du liniment, des goutes pour les yeux...Le sac contient également deux poches intérieures isothermes pour les biberons et les doses de lait. "Tout a bien été pensé pour convenir à la fois aux besoins des parents et à ceux de l'enfant." , explique Catherine Ferracci.Mais les papas ne sont pas oubliés ! Eux aussi ont le droit à leur sac et plus précisément à une besace en cuir lisse pour un aspect plus citadin. A celui-ci s'ajoute le vanity en cuir grainé, qui rend un aspect bi-matière tendance. Un produit fabriqué main en France exceptées les fermetures-éclairs. Un sac de qualité qui perdurera dans le temps, ce qui justifie son prix de 469€.Les sacs sont en précommande sur la plateforme participative Ulule avec un prix spécial pour les 100 premières commandes à 369€ et 569€ pour le pack famille maman/papa, papa/papa et maman/maman.Pour découvrir ces sac c'est ici.