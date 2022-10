Porto-Vecchio : le retour de "A cuntrata" le 19 novembre

Ce concours d'A Cuntrata sera doté de 8.000 euros mais sera, surtout, placé sous le signe de la convivialité. Ainsi un veau à la broche sera offert à tous les participants. Le nombre d'équipes étant limité à 128, il est recommandé de s'inscrire le plus rapidement possible, d'autant que la liste des engagés est déjà conséquente avec la participation de duos venus de la façade méditerranéenne.

Pour celles et ceux qui désirent prendre part à ce concours il est possible de le faire dès à présent en se rendant sur les points de vente des tickets d'inscription les plus proches dans chaque microrégion.



Où s'inscrire ?

Conca: Bar Chez Gérard

Solenzara: Les Trois Terrasses

Ghisonaccia: The Entract

Prunete: Bar Tabac des Quatre-Chemins.

Bastia: LVP

Corte: La Brasserie Casino

Calenzana: U Picciu.

Bonifacio: Bar du Quai.

Propriano: L'Annexe

Mezzavia: Bar Mathieu

Ajaccio: Bar Le School et Bar Le Parc.