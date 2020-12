Porto-Vecchio : deux familles en viennent aux mains pour une place de parking

Une nuée de plaintes, des interruptions temporaires de travail et une comparution devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en juin prochain....c'est la conclusion d'une dispute pour une place de parking qui s'est déroulée à Porto-Vecchio.



Tout débute ce samedi 12 décembre en fin d'après-midi dans une résidence, quand deux femmes habitant les lieux sont garées sur une place qui ne leur appartient pas. La famille propriétaire de cette place leur demande de la quitter car, le fils est en train d'arriver et doit se garer à cet endroit.

"A ce moment, un différend se noue", raconte la procureur de la République d'Ajaccio.

Le fils de la famille propriétaire du parking, militaire et pompier volontaire, arrive sur les lieux à ce moment-là.

Les esprits s'échauffent rapidement quand les deux familles descendent sur le parking. "Le fils s’en prend à la conductrice et à la passagère et porte des coups sur les deux femmes", poursuit la procureur.



L'intervention des gendarmes



Rapidement, les gendarmes interviennent. Les deux femmes sont blessées. Une a l'épaule déboitée et se voit prescrire 10 jours d'interruption temporaire de travail, la passagère qui présente un choc émotionnel en aura 3.

Lorsqu'il est convoqué par un officier de police judiciaire, le fils assure quant à lui, qu’il a été agressé par ces deux femmes. Il présente des griffures.

Au total 8 plaintes seront déposées à la gendarmerie de Porto-Vecchio.



Le fils sera convoqué devant le tribunal d'Ajaccio au mois de juin pour "violences ayant causé une ITT inférieure à 8 jours" ainsi que pour "violences ayant causé une ITT supérieure à 8 jours".



Ce vendredi 18 décembre, un rassemblement de soutien en faveur de Jean-Luc Mondoloni, son fils et toute la famille, va être organisé à Purtivechju.