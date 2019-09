Porto-Vecchio : Le petit cœur d'Elenna a cessé de battre

racontait Coralie Escoda.Hélas la nuit dernière la petite Elenna s'en est allée laissant de le désespoir Coralie et Alexandre et leurs deux enfants.Mais le combat mené par la famille ne sera pas vain.Celle de l'association "Le petit cœur d'Elenna" le comité des fêtes la Marinella les commerçants et les particuliers de Porto-Vecchio et d'ailleurs pas davantage.A ceux-là les personnes qui ont mené le combat aux côtés des parents d'Elenna, les parents de la petite fille leur adressent leurs vifs remerciements."Votre mobilisation à nos côtés a été spontanée et entière. Sachez que l'association va continuer à vivre et qu'à la demande de la famille le stand prévu sur la foire de L'Ile-Rousse sera présent afin rendre hommage à notre petite guerrière mais aussi afin de venir en aide à d'autres familles. Elenna continuera à vivre au travers d'autres enfants et d'autres familles en détresse".Une marche blanche pourrait être organisée prochainement à Porto-Vecchio.