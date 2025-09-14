CorseNetInfos
Porto-Vecchio - Le bel anniversaire de Matilda sur le plateau de "The Voice Kids"


La rédaction le Dimanche 14 Septembre 2025 à 08:19

Les téléspectateurs de TF1 ont découvert samedi 13 septembre, lors du quatrième épisode des auditions à l’aveugle de The Voice Kids. Matilda. La petite portovecchiaise, 10 ans, est montée sur scène sous le regard de toute sa famille présente en coulisses. Championne de Corse et vice-championne d’Europe 2024 de danse contemporaine, elle n’a, cependant, jamais caché son goût pour le chant : « Je danse de partout et c’est pareil pour le chant ! », a-t-elle confié. Hasard du calendrier, la prestation de Matilda, enregistrée à la mi-avril, coïncidait avec son 10ᵉ anniversaire. « Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial », avait annoncé Karine Ferri en l’accompagnant sur scène. Regardez la suite…



Pour son audition, Matilda a choisi d’interpréter Fortunatu de Tony Toga. À l’issue de sa prestation, un seul fauteuil s’est retourné, celui de Patrick Fiori. « J’allais pas passer à côté de toi ! », a lancé le chanteur corse à la fillette en pleurs, confirmant ainsi son choix de rejoindre son équipe.


Un anniversaire surprise en direct
La séquence s’est poursuivie par une surprise. Informés qu’elle fêtait ses 10 ans, Nikos Aliagas et Karine Ferri ont apporté un gâteau, escortés par sa famille, l’équipe technique et les coachs Santa, Soprano et Matt Pokora. Submergée par l’émotion, Matilda n’a pu retenir ses larmes. « Calme tes pleurs, je t’en supplie ! », a tenté Santa, tandis que Soprano et Matt Pokora ont salué « un anniversaire inoubliable ». Ce dernier a même plaisanté : « Bon, ben maintenant, faut nettoyer ta chambre ! », en référence aux confettis qui avaient envahi le plateau.
Prochain rendez-vous le 20 septembre
Encore bouleversée dans les coulisses, la jeune candidate ne trouvait qu’un mot : « Incroyable ». Matilda retrouvera le public dès samedi 20 septembre pour la phase des groupes.

