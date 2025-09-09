La Porto-Vecchiaise Matilda, 9 ans, tente sa chance à « The Voice Kids », samedi soir sur TF1

Julien Castelli le Mardi 9 Septembre 2025 à 17:09

« Nos jeunes ont du talent », énième épisode : Matilda Brouillard-Terrazzoni, Porto-Vecchiaise âgée de 9 ans, a été sélectionnée pour « The Voice Kids ». Passionnée de chant, mais détentrice de bien d’autres talents, la jeune corse tentera de convaincre le jury dans lequel on retrouvera un certain Patrick Fiori. Sa prestation est à découvrir sur TF1, ce samedi 13 septembre, à partir de 21 h 10.

