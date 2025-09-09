La Porto-Vecchiaise Matilda, 9 ans, tente sa chance à « The Voice Kids », samedi soir sur TF1

Le 2 novembre 2024 à Rome, une Porto-Vecchiaise décrochait brillamment la médaille d’argent des championnats d’Europe de danse contemporaine. Son nom ? Matilda Brouillard-Terrazzoni. La protégée de Sonia El Kaldi, professeure de l’association Contrast Danse, s’était hissée à ce niveau en remportant dans un premier temps la finale insulaire à Bastia, puis en prenant le meilleur à l’unanimité du jury, sur toutes ses concurrentes françaises, lors de la finale nationale qui avait eu lieu à Lyon.
Ces succès prestigieux ne sont pas le fruit du hasard. Depuis l’âge de 3 ans, Matilda a fait de la danse son univers artistique. Mais un univers c’est grand, et il restait donc de la place pour que s’épanouissent d’autres talents : la petite fille joue du violon et du piano. Enfin, on le découvrira samedi : elle chante ! « Son rêve le plus fou, c’est d’être d’être sur le plateau de The Voice Kids, rencontrer les coachs, et Nikos (Aliagas). Elle désire bien les toucher en plein cœur, particulièrement le Corse Patrick Fiori », détaille la production de l’émission.
Sur les traces de Gianni ?
Patrick Fiori, c’est le taulier de « The Voice Kids ». Le chanteur corse a fait partie de l’aventure dix saisons sur onze, en tant que coach, et il a mené quatre candidats à la victoire finale, record de l’émission. Si Matilda espère l’enchanter, elle pourrait tout aussi bien intégrer les équipes de Santa, Matt Pokora ou Soprano, les trois autres coachs de cette onzième saison.
Car pour se qualifier à l’étape des Groupes, Matilda devra convaincre au moins un des quatre coachs de se retourner sur sa prestation : c’est le principe des auditions à l’aveugle, qui ont fait une bonne partie du succès de « The Voice », et de sa déclinaison « The Voice Kids ». Matilda espère suivre les pas de Gianni, le jeune chanteur ajaccien qui avait atteint il y a quelques mois la finale de « The Voice », en ayant fait, des semaines durant, toute la démonstration de son talent.
Ces succès prestigieux ne sont pas le fruit du hasard. Depuis l’âge de 3 ans, Matilda a fait de la danse son univers artistique. Mais un univers c’est grand, et il restait donc de la place pour que s’épanouissent d’autres talents : la petite fille joue du violon et du piano. Enfin, on le découvrira samedi : elle chante ! « Son rêve le plus fou, c’est d’être d’être sur le plateau de The Voice Kids, rencontrer les coachs, et Nikos (Aliagas). Elle désire bien les toucher en plein cœur, particulièrement le Corse Patrick Fiori », détaille la production de l’émission.
Sur les traces de Gianni ?
Patrick Fiori, c’est le taulier de « The Voice Kids ». Le chanteur corse a fait partie de l’aventure dix saisons sur onze, en tant que coach, et il a mené quatre candidats à la victoire finale, record de l’émission. Si Matilda espère l’enchanter, elle pourrait tout aussi bien intégrer les équipes de Santa, Matt Pokora ou Soprano, les trois autres coachs de cette onzième saison.
Car pour se qualifier à l’étape des Groupes, Matilda devra convaincre au moins un des quatre coachs de se retourner sur sa prestation : c’est le principe des auditions à l’aveugle, qui ont fait une bonne partie du succès de « The Voice », et de sa déclinaison « The Voice Kids ». Matilda espère suivre les pas de Gianni, le jeune chanteur ajaccien qui avait atteint il y a quelques mois la finale de « The Voice », en ayant fait, des semaines durant, toute la démonstration de son talent.