Portivechju : Les Rendez-Vous de l’Emploi attirent plusieurs centaines de visiteurs

Employeurs et demandeurs d’emploi avaient rendez-vous ce lundi 24 février, de 14 heures à 18 heures, au gymnase du Pruneddu à Portivechju pour une nouvelle édition des Rendez-Vous de l’Emploi. Organisé par France Travail, en partenariat avec la Ville de Portivechju, la Communauté de Communes du Sud Corse, la Mission Locale et Cap Emploi, l’événement se voulait un temps fort du recrutement et de l’insertion professionnelle.



Avec un taux de chômage supérieur à 7 % dans la région de Portivechju, cette rencontre offrait aux demandeurs d’emploi l’opportunité d’échanger directement avec des recruteurs issus de tous les secteurs d’activité.



Pour cette édition 2025, une cinquantaine de stands étaient installés, une nette augmentation par rapport aux années précédentes. Les entreprises locales, les collectivités, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), les sapeurs-pompiers, l’armée, ainsi que plusieurs centres de formation et d’insertion, ont répondu présent.



Au total, ce sont près de 200 offres d’emploi qui ont été proposées aux visiteurs tout au long de l’après-midi. Le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, était présent à l’ouverture de l’événement, marquant ainsi l’importance de cette initiative pour l’économie locale.



Une forte affluence pour cette édition 2025

L’édition de cette année a rencontré un vif succès, avec près de 400 visiteurs ayant parcouru les stands à la recherche d’opportunités professionnelles. Cet engouement confirme l’importance de ce rendez-vous pour dynamiser l’emploi dans le sud de l’île et renforcer les liens entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi.